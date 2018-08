ser

Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição que atua no Benfica, voltou este domingo a estar envolvido numa polémica por causa das redes sociais. Depois de tudo o que se sucedeu em torno do título de campeão nacional pelo FC Porto, quando o jovem foi criticado pela sua presença no relvado aquando da festa portista, o jovem jogador foi agora forçado a pedir desculpas aos adeptos do clube da Luz por causa de um gosto colocado na rede social Instagram, numa publicação que visa o Benfica."Um pedido de desculpas a todos os adeptos deste clube que é o nosso. Não volto a deixar o telemóvel em mãos alheias", podia ler-se na publicação do jogador dos juniores das águias, que depois acabou por retirar o 'like' feito, numa publicação onde se podia ler "Roubar? Aprendi com o Benfica".