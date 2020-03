Filial do Benfica em Vila Real oferece 250 viseiras de proteção

O Sport Vila Real e Benfica, filial das águias, vai oferecer 250 viseiras de proteção à Câmara Municipal de Vila Real, segundo é anunciado em comunicado pelos encarnados. O objetivo é evitar o contágio dos profissionais de saúde que são expostos ao contágio da pandemia do novo coronavírus.





"O nosso jogo, por estes dias, é contra um adversário invisível. É o jogo das nossas vidas. Decidimos unir-nos em torno de uma causa: a da defesa dos nossos profissionais de saúde, esses, sim, os verdadeiros campeões. Este é o jogo que queremos ganhar, é o jogo da vida. Obrigado a todos os que participaram nesta ação, outras se seguirão com o mesmo objetivo: ganhar o jogo", agradeceu Cândido Machado, presidente do emblema viseense em declarações transcritas no site oficial das águias.