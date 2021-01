Filipa Patão e a conquista da Taça da Liga: «Tem um sabor especial»

O Benfica conquistou a Taça da Liga feminina ao derrotar o Sp. Braga por 3-0, em Aveiro, e no final do encontro a treinadora das águias admitiu que o adversário criou grandes dificuldades mas considerou justa a conquista do título por parte da sua equipa.





"Em primeiro lugar quero dar os parabéns ao Sp. Braga pelo trabalho que nos deu durante todo o jogo. Foi uma primeira parte mais a tentarmos adaptar-nos, a encontrarmos os nossos espaços e a percebermos, na primeira fase de construção, que teríamos de ter confiança para circular, para variar mais vezes o jogo, de forma a conseguirmos desmontar a pressão do Braga, principalmente com as duas [jogadoras] da frente. Conseguimos com o guarda-redes fazer uma linha de três e sairmos assim a jogar. A partir do momento em que começámos a fazê-lo, começámos então a praticar o nosso futebol que é conseguir em ataque organizado chegar mais vezes à baliza da equipa do Braga. O golo veio ajudar a consolidar precisamente aquilo que pretendíamos", começou por analisar Filipa Patão, em conferência de imprensa."No intervalo, modificámos algumas das coisas que não estavam a correr bem, principalmente as nossas zonas de pressão à primeira saída de construção do Braga, que não estávamos a fazer da forma que trabalhámos. Depois de corrigidas essas situações, começámos a criar muito mais problemas nessa saída e nós próprias começámos também a ter mais facilidade a sair e a procurar as zonas interiores e conseguimos variar mais vezes, o que provocou mais dificuldades ao Braga e a partir daí o jogo tornou-se muito mais fácil para nós com a concretização do segundo e do terceiro golo", acrescentou."Pela primeira parte que o Sp. Braga fez não era expectável que o resultado terminasse assim, mas tendo em conta as retificações na segunda parte e a forma bastante positiva com que as jogadoras abordaram a segunda parte e a facilidade com que conseguimos entrar em zonas de finalização, inclusivamente, falhando diversas situações de golo, na minha ótica, penso que o resultado não é de todo descabido, principalmente, pela segunda parte que fizemos", admitiu a treinadora do Benfica."Sem dúvida nenhuma que tem aqui um sabor especial. Já tive oportunidade de parabenizar todo o grupo de trabalho, mas também parabenizar o grupo de trabalho anterior que nos fez chegar até aqui. E depois foi fazer a nação benfiquista feliz, colocando toda a nossa qualidade em campo e permitindo esta vitória.""O jogo da próxima semana para nós é o Albergaria, no sábado, e é nisso que nós nos vamos centrar neste momento, jogo a jogo, treino a treino, e não pensar dois passos à frente. Portanto, o nosso próximo jogo é contra o Albergaria".