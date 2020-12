Filipa Patão é a treinadora da equipa de futebol feminino do Benfica

O Benfica anunciou há instante que Filipa Patão rende Luís Andrade à frente da equipa de futebol feminino.





A acompanhar a até agora técnica adjunta das seniores e coordenadora dos escalões jovens femininos, que treinava a equipa B e as Sub-19, estarão os adjuntos Tiago Carmo, André Vale e Marco Sousa, bem como o técnico de guarda-redes Pedro Espinha — todos são quadros das Escolas de Futebol do Clube.Filipa Patão foi internacional por Portugal, tendo conquistado como futebolista — entre a Sociedade União 1.º dezembro e o Clube de Futebol Benfica — sete campeonatos, seis Taças de Portugal e uma supertaça.Filipa Patão, de 31 anos, foi internacional por Portugal, tendo representado o 1.º Dezembro, o Clube de Futebol Benfica, e o Estoril-Praia equipas ao serviço das quais conquistou sete campeonatos, seis Taças de Portugal e uma Supertaça.Enquanto treinadora, Filipa Patão tem um percurso de 13 anos, nas escolas de futebol do Benfica, em equipas de formação e competição.No sábado, o Benfica anunciou a saída de Luís Andrade, que comandou a equipa no último ano e meio, tendo vencido a Supertaça em 2019.O Benfica ocupa a segunda posição da Zona Sul do campeonato, a três pontos do Sporting, com quem sofreu a única derrota a nível interno.Além desse desaire, o Benfica apenas perdeu dois encontros esta época, frente ao Chelsea nos 16 avos de final da Liga dos Campeões, na sua estreia na competição.Em janeiro, o Benfica vai disputar as finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal da temporada 2019/20, adiadas pela pandemia de covid-19 e ambas frente ao Sporting de Braga.