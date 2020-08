Filipe Luís e as "20 ou 30 discussões" com Jorge Jesus: «Em mais de metade ele tinha razão»

Em entrevista ao Globoesporte, Filipe Luís falou sobre a experiência da convivência com Jorge Jesus no Flamengo. O lateral brasileiro não escondeu o carinho que tem pelo agora treinador do Benfica e comparou a sua saída com o final de um namoro de adolescência.





"Amo esse velhinho. Um homem muito especial. É como todos os divórcios, discutes, discutes e no fim só te lembras das coisas boas, é como acabar com a primeira namorada da adolescência", afirmou.E prosseguiu: "Cheguei [ao Flamengo] com 34 anos e cada vez que ele mostrava um vídeo era um aula de futebol. Pensava que vinha para ensinar - com toda a humildade, claro - e afinal fui o aluno número um. Nunca aprendi tanto sobre futebol. Ia para casa a pensar nas coisas que ele dizia e falava com os meus colegas sobre isso. Tem uma metodologia muito interessante. Não concordo com muitas coisas que ele faz, tivemos umas 20 ou 30 discussões e em mais de metade ele tinha razão. Dentro do campo ele era explosivo, tinha paixão pura, e fora do campo tinha o coração mais mole do mundo", frisou.O craque garante que agora faz tudo parte do passado e garante que o plantel está a "aprender uma nova metodologia" - de Domenec Torrent - e dexou em aberto o futuro, garantindo estar a "anotar tudo, para quem sabe um dia, poder executar".