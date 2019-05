Filipe Soares para ser do Moreirense

Filipe Soares é um velho conhecido da estrutura encarnada, já que se formou no Seixal e, tal como Record noticiou, poderá voltar ao clube onde deu as primeiras pisadas, ainda que para rumar depois a... Norte. O médio criativo português, atualmente no Estoril, é visto como uma hipótese a ser incluída no negócio que, ao que tudo indica, levará novamente Chiquinho a vestir de águia ao peito. As águias pretendem ceder Filipe Soares em definitivo ao Moreirense e dessa forma baixar os valores da transferência exigida pela direção encabeçada por Vítor Magalhães. Foi em trâmites semelhantes que Alfa Semedo deixou o Minho em 2018 para ser integrado na equipa principal do Benfica, fazendo Chiquinho, Heriberto e Pedro Nuno o caminho inverso.