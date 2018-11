Fim do calvário para Krovinovic: Médio deixa boletim clínico

Numa atualização na qual consta a entrada do avançado suíço Haris Seferovic, devido a uma mialgia no adutor esquerdo, o boletim clínico do Benfica tem também uma boa notícia para Rui Vitória. É que, pela primeira vez em vários meses, nele deixa de constar o médio croata Filip Krovinovic, podendo desta forma começar o processo de reintegração progressiva na equipa às ordens de Rui Vitória assim que o técnico o entenda.É o final de um longo processo de recuperação para o médio de 23 anos, que em janeiro viu uma excelente fase ser travada por uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, num encontro frente ao Chaves. Agora, mais de dez meses depois, volta a estar apto para jogar e ajudar o Benfica.Ainda assim, Krovinovic terá agora de recuperar os indíces físicos nos próximos tempos para constituir uma real opção para Rui Vitória.: mialgia no adutor esquerdo;status pós-cirurgia a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo;microrrotura no adutor esquerdo.