No final do encontro, já com as equipas praticamente nos balneários, os adeptos do Benfica situados no topo sul reproduziram o som do lançamento de um ‘very-light’, em alusão à morte do sportinguista Rui Mendes, que perdeu a vida numa final da Taça de Portugal no Jamor, em 1996, após a deflagração deste engenho pirotécnico lançado por um indivíduo da claque encarnada.