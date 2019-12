Finta de Taarabt corre o Mundo e deixa espanhóis rendidos: «O melhor do Mundo a fazer 'túneis'»

Titular diante do Zenit São Petersburgo, o marroquino Adel Taarabt foi um dos mais influentes do Benfica numa primeira fase da partida desta terça-fiera, tendo nesse período assinado aquela que foi, segundo a UEFA, a melhor finta da noite de jogos na Liga dos Campeões. A 'vítima' foi Aleksandr Yerokhin, num brilhante túnel que levou a Luz ao delírio e que deixou a imprensa internacional verdadeiramente rendida. Os maiores elogios vieram mesmo de Espanha, mas em Inglaterra houve também quem não tenha esquecido a sua passagem pela Premier League.





This cheeky nutmeg by Adel Taarabt wins Skill of the Day! #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/4Ty2UhIeCJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2019

No país vizinho o grande destaque vai para a forma como o 'AS' descreve o lance, apelidando mesmo Taarabt de "melhor driblador do Mundo". "No QPR fez 150 em 5 anos! O melhor do Mundo a fazer 'túneis' arrasou ontem na Champions", escreveu o jornal espanhol, claramente rendido àquilo que o marroquino de 30 anos fez diante dos russos. Também em Espanha, o 'Sport' fala num "espectacular gesto técnico de Taarabt para se livrar de um adversário: pisou a bola e fez um túnel".