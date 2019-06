Fiorentina substitui Roma na ICC

A Fiorentina vai, afinal, ser um dos adversários do Benfica na International Champions Cup, torneio de pré-temporada no qual as águias vão participar pela terceira vez. A formação viola substitui a Roma no jogo que irá ter lugar na madrugada de 25 de julho (01h00 em Portugal Continental), em Harrison , mais propriamente em New Jersey, nos Estados Unidos. O primeiro encontro dos encarnados acontece antes, no dia 20, em Santa Clara, na Califórnia, onde irão medir forças com os os mexicanos do Chivas. Os pupilos de Bruno Lage fecham em Foxborough no dia 28 de julho, diante do Milan, a participação no torneio que também conta com a participação de outras grandes formações europeias como Juventus, Real Madrid, At. Madrid, Man. United, Bayern Munique ou Arsenal. Antes de viajar para os EUA, o Benfica realiza o jogo de apresentação a 10 de julho. Dia 13, defronta a Académica em Coimbra.