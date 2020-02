Fisco desiste de litígio contra Luís Filipe Vieira e devolve 1,6 milhões de euros

A Autoridade Tributária (AT) foi obrigada a desistir de múltiplos processos contra contribuintes que contestaram a tributação de mais-valias pela alienação de ações no ano de 2010, devido à nova lei publicada em 2018 e à jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal Administrativo.





Segundo o Jornal de Notícias, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é um dos contribuintes que vê o processo cair. No seu caso, houve ainda lugar à restituição de 1,6 milhões de euros e também à desistência de um recurso para o tribunal superior.