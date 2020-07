«Fizeram a cama... agora deitem-se a vê-los festejar!»: claque do Benfica deixa mensagem à direção

Os Diabos Vermelhos endereçaram, este sábado, uma mensagem à direção do Benfica antes do encontro deste sábado, entre as águias e o Boavista, a contar para a 30.ª jornada da Liga NOS.





Em mensagem publicada na página oficial, o GOA pede para que os jogadores "honrem a camisola no que falta da temporada", afirmando que os "objetivos centenários" do clube "estão acima de qualquer pessoa". Na mesma mensagem, os DV deixam queixam-se ainda de terem sido alvo de "repressão policial nas imediações do Estádio da Luz"."Fizeram a cama... agora deitem-se a vê-los festejar!Esta e´ a nossa mensagem para o que resta do campeonato. O Sport Lisboa e Benfica e os seus objetivos centena´rios esta~o a cima de qualquer pessoa, jogador, treinador ou dirigente.Honrem a camisola no que falta da temporada. Ganhar a Tac¸a de Portugal e´ uma obrigac¸a~o!Ale´m disto e´ importante frisar que tivemos de nos manifestar numa ponte do eixo norte-sul porque fomos mais uma vez vi´timas de repressa~o policial nas imediac¸o~es do esta´dio da Luz em que a liberdade individual do cidada~o portugue^s foi posta em causa sob o pretexto de "prevenc¸a~o contra um eventual ataque ao autocarro". Isto e´ ilegal e por isso vamos avanc¸ar com uma queixa-crime junto das autoridades competentes contra a esquadra de Benfica. E´ interessante como a atuac¸a~o policial em Lisboa e´ ta~o diferente de outras cidades, mais precisamente a do Porto...", pode ler-se.