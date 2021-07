"Fizeram isso?": a reação de Luís Filipe Vieira à subida de Rui Costa à presidência do Benfica

Manuel Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira no processo 'Cartão Vermelho' revelou esta segunda-feira, em entrevista à TVI, qual foi a reação do ex-líder do Benfica quando soube, no final do interrogatório no sábado, que Rui Costa tinha subido à presidência do clube encarnado.





"Ele só soube disso na tarde de sábado. Isso passa-se no fim de tarde de sexta-feira, quando estava incomunicável e portanto não tomou conhecimento disso. No dia seguinte, quando cheguei ao tribunal para o interrogatório, que ia começar, a última coisa que eu lhe diria era isso. E não disse efetivamente, mas disse-lhe no final do interrogatório. A exclamação dele foi: 'Fizeram isso? Mais nada. Não disse rigorosamente mais nada. Com um ar de armagura disse-me: 'Fizeram isso?' E eu disse-lhe: 'Sr. Luís Filipe Vieira foi efetivamente assim. Tem de perceber que o Mundo é o que é", começou por dizer o advogado."É uma coisa que ele está a ponderar. Ele suspendeu as funções no Benfica e porque só as suspendeu, quando as entender retomar, poderá retomá-las porque pode fazer isso. É uma coisa que ele está efetivamente a ponderar", acrescentou.