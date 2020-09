Flamengo aberto a falar com o Benfica: «O pessoal está animado para levar os jogadores»

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, assumiu que o clube brasileiro está aberto a falar sobre possíveis saídas de Gerson e Bruno Henrique, que estão nas cogitações do Benfica de Jorge Jesus. “Estão aqui, continuam aqui, têm contrato. Esses três jogadores [Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson] têm cláusulas de rescisão acima de 40/50 milhões de euros. Vamos estar à mesa para discutir, mas até agora não tem nada. Lá em Portugal o pessoal está animado para levar os jogadores”, vincou o dirigente, citado pela 'Globoesporte'.

O Benfica esperava a atacar as contratações do médio e do avançado brasileiros, incluindo-os num negócio global que esperava que ascendesse aos 40 milhões de euros. Contudo, essa proposta conjunta por Gerson e Henrique estava dependente da entrada das águias na fase de grupos da Liga dos Campeões, o que não veio a suceder.