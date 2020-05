Flamengo de Jesus equacionou pré-época no Benfica Campus e na Cidade do Futebol

Paulo Pelaipe trabalhou no Flamengo até 7 de janeiro e acompanhou as conquistas de Jorge Jesus no emblema brasileiro. O antigo dirigente, de 69 anos, explicou que estava a delinear uma possível pré-época em Portugal na altura em que foi demitido, por e-mail.





"Regressei ao Brasil após as férias, depois de ter ido a Portugal. Estive à conversa com o míster Jorge Jesus sobre a pré-temporada. Num primeiro momento, pensou-se que o Flamengo pudesse fazer 10 a 12 dias no Algarve. Tendo em conta o facto de a Confederação Brasileira de Futebol ter marcado a Supertaça para 16 de fevereiro acabaria por ficar muito em cima dessa data. Assim sendo, passaríamos a fazer a pré-temporada no Brasil, no Ninho do Urubu", começou por explicar à conversa num direto no Youtube com o jornalista Venê Casagrande, concretizando a ideia."Depois de passar a quadra natalícia com a minha família, fui para Portugal a 1 de janeiro e conversei com o míster. Peguei num carro e fui ver o Algarve porque poderia ser lá a pré-temporada. Fui também conhecer o centro de estágio da seleção portuguesa e o centro de treinos do Benfica. Sabendo que a Supertaça iria ser naquela data, a possibilidade foi abortada. Os jogadores ficaram com data de regresso marcada para se apresentarem a 26 de janeiro", lembrou Pelaipe."O Jorge Baidek, o primeiro brasileiro a ser treinado pelo Jesus em Portugal, falava-me sempre muito do Jorge Jesus. Eu passei quatro meses em Portugal, em 2015. Em Lisboa, via os jogos e acompanhava as equipas. Houve uma coisa que me chamou muito à atenção. Houve um FC Porto-Benfica [em 2013] e o Benfica estava encaminhado para ganhar o título. No último minuto, um jogador brasileiro em vez executar o lançamento para a frente fê-lo para trás. A bola perdeu-se e um miúdo brasileiro [Kelvin] decide o jogo para o FC Porto. O Jesus caiu e ficou prostrado, um tempo considerável. Vi ali alguém comprometido, que sentiu. O treinador perde o jogo mas vai para o balneário. Depois, levantou-se e saiu cabisbaixo. O Baidek elogiava-o muito. Um dia, estava a ir para o Ninho do Urubu, recebi uma chamada do Baidek que me perguntava como estavam as coisas. Dizia que se o Flamengo pensasse mudar de treinador, o Jesus tinha deixado o mundo árabe e estava em Portugal. 'Se um dia levarem o Jesus para o Brasil vão apaixonar-se porque é alguém que trabalha da manhã à noite', disse. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ouviu o que ele disse naquele dia. No dia em que o Flamengo perde com o At. Mineiro, eu vejo o Jorge Jesus a conversar com dirigentes da NRV e do Banco BMG. Tirei uma foto e mandei para o Marcos. O At. Mineiro estava a contratar o Jorge Jesus. Passado dois dias, a situação no Flamengo estava desconfortável. O Marcos estava na Alemanha e passados quatro dias percebeu quem tinha levado o Jorge Jesus para Belo Horizonte, que tinha sido o filho do Giuliano Bertolucci, o Lucca Bertolucci. O Marcos foi da Alemanha até Portugal, conversou com o presidente e convenceu-o. Fez a negociação com os representantes do Jorge Jesus. Fico feliz porque o Marcos Braz ouviu-me. O mérito todo da contratação é do Marcos e do presidente Landim."