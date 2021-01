Flamengo deseja uma recuperação rápida a Jorge Jesus

O Flamengo endereçou as melhoras a Jorge Jesus, atualmente a recuperar de infeção à Covid-19. "O nosso ex-técnico Jorge Jesus foi diagnosticado ontem com a COVID-19. Desejamos-lhe uma pronta recuperação. Força míster", pode ler-se na publicação feita pelo emblema brasileiro através do Twitter.





No Mengão, o técnico de 66 anos conquistou, entre outros títulos, o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores.