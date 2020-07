Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Flamengo e a cláusula de Jorge Jesus: Pagamento está dentro do prazo Emblema brasileiro espera que as águias paguem o milhão de euros referente à cláusula de rescisão do técnico "até final da próxima semana"





• Foto: Pedro Ferreira