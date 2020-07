Florentino agradece a Lage: «Obrigado por me ter dado a oportunidade de concretizar um sonho»

Florentino utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento a Bruno Lage, técnico com o qual foi promovido à equipa principal das águias, no decorrer da última temporada. E nem o facto de ter perdido protagonismo no decorrer da presente época, o fez deixar de demonstrar gratidão ao treinador.





"Míster Lage, obrigado por me ter dado a oportunidade de concretizar um sonho e por todos os ensinamentos, tanto dentro como fora das quatro linhas. Que Deus o abençoe", escreveu o jovem, de 20 anos.Recorde-se que foi com o antigo treinador das águias, que, na última época, Florentino foi promovido e agarrou a titularidade na formação principal das águias, tendo-se tornado um dos protagonistas da conquista do título. Contudo, no decorrer da presente época, o jovem perdeu espaço e passou de titular a habitual suplente, tendo ficado mesmo várias vezes fora dos convocados. Ainda assim, o jogador mostra não guardar mágoa e prefere recordar o que de bom o técnico lhe deu.