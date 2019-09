Florentino de fora um mês arrisca operação

Uma saída e uma entrada no boletim clínico do Benfica: são estes os lesionados



Uma saída e uma entrada no boletim clínico do Benfica: são estes os lesionados

Florentino Luís irá desfalcar o Benfica nos próximos jogos. O médio, de 20 anos, tem uma lesão no menisco interno do joelho direito e, por isso, estará de fora sensivelmente um mês.O problema foi contraído na deslocação a Braga, o que obrigou o jogador a ser dispensado dos sub-21. À paragem de duas semanas, que se seguiu ao encontro com os arsenalistas, junta-se agora mais um mês de fora dos relvados.Desta forma, prevê-se que Florentino regresse após a próxima paragem competitiva, frente ao Lyon (23 de outubro).