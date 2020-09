Florentino e o elogio do rival: «Danilo é uma das minhas referências e dá-me motivação»

O médio do FC Porto Danilo Pereira teceu elogios a Florentino e o médio do Benfica garantiu que esse facto lhe garante "motivação".





"Por acaso não vi [os elogios] mas dá-me motivação para trabalhar mais, sabendo que uma das minhas referências do futebol português e internacional fala sobre mim. O meu objetivo agora é aproveitar e assimilar processos com olhos no próximo jogo da Seleção Sub-21", frisou o Florentino em declarações ao Canal 11, antevendo também a temporada 2020/21."Vai ser uma época exigente, tal como todas as outras. O início está a ser um bocado diferente", reiterou o jogador de 21 anos.