Florentino falha jogo com o Gil Vicente

Florentino não vai ser opção para o jogo com o Gil Vicente. A confirmação foi dada por Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão do jogo marcado para sábado.O médio, de 20 anos, lesionou-se no final da partida com o Sp. Braga. Por essa razão, acabou por ser dispensado por Rui Jorge da seleção sub-21, falhando a dupla jornada com Gibraltar e Bielorrússia.O jovem jogador deverá contudo entrar na convocatória de Lage para a estreia na Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, frente ao Leipzig.Para o encontro com os gilistas também não entram nas contas Conti, Gedson, Chiquinho, Gabriel e Vinícius. A recuperação deste lote de jogadores está mais atrasada e o regresso ainda vai ter de esperar.