Florentino: «Foi o jogo mais difícil da pré-temporada»

Florentino Luís assumiu que o jogo com a Fiorentina foi o "mais difícil" da pré-temporada do Benfica, mas assume que a equipa se está a preparar da melhor forma.

"Foi um jogo equilibrado, mas tivemos mais oportunidades e foi uma vitória justa e merecida. Os jogos têm sido todos difíceis. As equipas são equilibradas e fortes. Estamos a preparar-nos da melhor maneira. Ganhar a International Champions Cup? Passa a ser um objetivo ganhar o torneio. O principal objetivo é preparar-nos da melhor maneira", afirmou após o encontro sublinhando ainda a "luta saudável de todos os jogadores" para um lugar no onze. "Todos aqui sabem o seu lugar e é aproveitar o tempo de jogo", disse a propósito da luta por um lugar no meio campo e do facto de se ter destacado depois da lesão do Gabriel na época passada.

O médio dos encarnados deixou ainda uma palavra à Seleção de Sub-19 que ontem garantiu o apuramento para a final do Campeonato da Europa.



"Queria deixar uma palavra de apreço e de muita força. Estão na final e que ganhem o troféu".