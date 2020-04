Florentino: «Gostaríamos de estar a jogar»

Florentino, médio do Benfica, deixou hoje uma mensagem de esperança a uma adepta dos encarnados, embora não tenha disfarçado alguma ansiedade. "Gostaríamos de estar a jogar", partilhou o futebolista, numa vídeochamada com Maria Custódia, de 78 anos.





Esta quinta-feira coube ao jogador participar na iniciativa dos encarnados 'Não vá. Telefone!'. Do outro lado estava Maria Custódia, que comparece assiduamente aos treinos de 'Walking Football', projeto em que participa a Fundação Benfica. Trata-se de uma modalidade para a terceira idade, em que não se pode correr e a bola não pode ser jogada pelo ar. "É sempre bom praticar desporto", incentivou o futebolista, de 20 anos.O marido entraria na curta conversa, para perguntar se a quarentena ainda ia demorar. "Ainda não sabemos. Esperemos que passe o mais depressa possível. Gostaríamos de estar a jogar, mas, por agora, o melhor é estar em casa e aproveitar os momentos com a família", aconselhou Tino, como é tratado pelos companheiros e treinador.Antes da conversa terminar, ainda houve tempo para uma confissão de Maria Custódia: ela e o marido foram ver um jogo do Benfica com bilhetes oferecidos pelo neto no Natal. "Ele é do Sporting, mas comprou os bilhetes para ir connosco."