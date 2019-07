Florentino Luís: «Benfica está a mostrar um futebol muito atrativo»

Florentino Luís fez um balanço "muito positivo" da pré-época do Benfica até ao momento, destacando a qualidade exibicional que a equipa tem evidenciado."A equipa está a mostrar um futebol muito atrativo e isso é o mais importante. O objetivo é formar uma boa equipa, coletiva e individualmente, crescer como jogadores", começou por dizer o médio, num evento numa loja da Adidas em Nova Iorque, falando depois sobre si: "aos poucos, estou a entrar no ritmo. O mister está a transmitir as suas ideias e nós estamos a conseguir assimilá-las."O jovem internacional sub-21 destacou ainda a presença de muitos adeptos encarnados: "É muito bom. Não tinha a noção de que havia tantos adeptos. É muito bom estar aqui a conviver com eles, porque são pessoas que estão no outro lado do Mundo, raramente nos conseguem ver e é bom partilhar estes momentos. Benfica é um clube que vai além-fronteiras."