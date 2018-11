Florentino Luís suscita interesse do AC Milan

"Um pouco de Pogba e de William Carvalho". É assim que o 'Calciomercato' descreve Florentino Luís, médio da formação do Benfica que está a ser associado ao AC Milan, segundo o portal italiano.Refere a mesma publicação que os rossoneri têm acompanhado o desenvolvimento do jovem médio de 19 anos. Florentino Luís é campeão europeu de sub-17 e sub-19 e marcou presença no melhor onze do europeu realizado na Finlândia e de boa memória para Portugal. As boas exibições rubricadas pelo internacional português, tanto no Benfica, como ao serviço da seleção, despertaram a atenção de Leonardo, diretor técnico do AC Milan.O jovem médio ainda não se estreou pela equipa principal do Benfica, mas é uma das apostas de futuro dos encarnados daí a sua recente