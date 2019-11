Florentino: «Matematicamente é possível»

As contas do Benfica estão muito complicadas após a derrota em Lyon (3-1), mas Florentino recusa-se a atirar a toalha ao chão. "A derrota complica um bocado mas matematicamente é possível", afirmou o médio, à TVI, onde tentou justificar a derrota: "Na primeira parte não estivemos bem, mas na segunda conseguimos corrigir os erros. O empate era o mais justo. Isto é a Liga dos Campeões e temos de estar habituados à pressão".





O jovem já pensa agora no campeonato e espera uma resposta positiva no sábado. "Já estamos a pensar no próximo jogo que é frente ao Santa Clara. Vamos continuar a acreditar, agora é pensar no Santa Clara, depois na seleção, e só depois pensaremos na Champions", acrescentou.