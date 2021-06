Florentino na lista do Galatasaray

Florentino está de regresso ao Seixal e já recebeu ordens para se apresentar ao trabalho no próximo dia 25, sendo que por esta altura tudo indica que o jovem médio volta... para ficar. No entanto, o jogador não deixa de agitar o mercado e ontem foi a vez da imprensa turca dar conta do interesse do Galatasaray.

Segundo o portal ‘beIN Sports’, o técnico Fatih Terim vai seguir no emblema de Istambul e Florentino está na lista de possíveis contratações do Gala, que na última época acolheu... Gedson, por empréstimo. Aliás, segundo a imprensa local, os turcos tentam ainda junto do Benfica renovar a cedência, incluindo uma opção de compra no final.