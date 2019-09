Florentino não vai ser operado por causa da lesão no menisco interno do joelho direito. Os responsáveis do clube da Luz decidiram este sábado não avançar para a cirurgia, optando por um tratamento conservador. O jovem vai parar por um período entre quatro e seis semanas.Esta mazela no joelho direito já incomodava Florentino há largos meses, inclusive ainda no tempo em que este competia na equipa B – antes, portanto, da promoção levada a cabo por Bruno Lage, em janeiro. O problema já tinha causado algum incómodo ao jogador em muitas outras ocasiões, mas nunca ao ponto de ter sequer colocado em causa a possibilidade de competir ao mais alto nível. No entanto, um toque sofrido no último jogo com o Sp. Braga veio espoletar a atual gravidade, obrigando mesmo a uma paragem.Para além de Florentino, Bruno Lage não pode ainda contar com mais uma mão-cheia de jogadores. A recuperar de uma entorse no joelho direito com lesão do ligamento lateral externo, Gabriel será aquele que estará mais próximo de voltar a ser opção. O brasileiro lesionou-se logo na Supertaça e não estará descartado que possa ser opção para a próxima jornada do campeonato, no terreno do Moreirense, dia 21 deste mês.A debelar lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, Vinícius ainda terá mais cerca de três semanas de paragem pela frente, enquanto Chiquinho (desinserção do tendão médio adutor, à esquerda) só é esperado no início de 2020. Conti (lesão muscular na região anterior da coxa direita) também deverá ainda precisar de mais uma a duas semanas até estar apto a competir, enquanto Gedson (fratura na base do quinto metatarso do pé direito) só é esperado durante o mês de outubro.