Florentino no banco

Florentino Luís foi um dos 18 convocados de Bruno Lage para o encontro com o Nacional, pelo que irá, pelo menos, estrear-se na ficha de jogo da equipa principal do Benfica. O médio já tinha sido convocado duas vezes – jogos com Boavista, para o campeonato, e Sporting, para a Taça de Portugal –, mas acabou sempre por saltar da convocatória, algo que hoje não irá acontecer.A equipa técnica não poderá dispensar nenhum dos 18 jogadores, pelo que o jovem irá mesmo estar entre os eleitos, sonhando ainda com a estreia pela formação principal das águias.Por outro lado, Zlobin e Jota voltaram ontem a atuar pela equipa B, diante da Académica (0-1) e falharam a convocatória para a partida desta tarde, frente ao Nacional. O guardião perdeu um lugar no eleitos de Bruno Lage fruto do regresso de Vlachodimos, enquanto o extremo foi sacrificado face ao regresso de Jonas.