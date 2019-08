Florentino pede “máxima força”

Florentino espera uma reação do Benfica à derrota com o FC Porto, no passado sábado. "Foco, trabalho e união para entrarmos na máxima força já no próximo domingo", escreveu o médio dos encarnados, no Instagram, como legenda de uma fotografia em que se vê os jogadores abraçados a celebrar um golo. O futebolista, de 20 anos, é um dos esteios dos campeões nacionais, tendo sido titular nos quatro jogos oficiais.