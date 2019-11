Florentino: «Pintar o cabelo de vermelho? Só se fizesse uma promessa com alguém»

Florentino Luís, médio do Benfica, deu-se a conhecer aos seguidores da sua página do Instagram. Através de um vídeo publicado naquela rede social, o internacional sub-21 português respondeu a algumas questões colocadas pelos adeptos do Benfica, desde a subida no terreno de jogo, à cor do cabelo e até o tipo de música que costuma ouvir.



Preferias jogar numa posição mais ofensiva?



Pintavas o cabelo de vermelho?

"É difícil de responder porque antes nunca pensava que iria pensar o cabelo de loiro e agora de vermelho. Só se fizesse uma promessa com alguém mas nunca se sabe…"

Ouves música antes dos jogos?

"Oiço muita musica, oiço até 10 minutos antes do aquecimento. Como sou uma pessoa muito religiosa, oiço muita musica relacionada com isso mas também oiço um bocado de pop, reggeaton, de tudo um pouco", finalizou.