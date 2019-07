Florentino renova contrato com o Benfica até 2024

O Benfica oficializou esta terça-feira a renovação de contrato com Florentino até 2024. O médio, de 19 anos, foi promovido ao plantel principal em janeiro.Lançado por Bruno Lage na equipa campeã nacional, o internacional sub-20 português acabaria por conquistar a titularidade, terminando a época ao lado de Samaris no meio-campo. No total, realizou 14 jogos e marcou 1 golo.Florentino, que está no radar de clubes como Manchester City e Roma, havia renovado em outubro passado, até 2023. Face à exposição que o jovem futebolisa tem tido, a SAD tratou de negociar um novo contrato, blindando-o.