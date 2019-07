Florentino: «Sei que não tenho lugar garantido»

Florentino, médio de 19 anos do Benfica, assumiu esta quinta-feira, à margem do treino aberto das águias nos Estados Unidos, ter consciência de que não vai ser fácil impor-se na equipa principal tendo em vista a nova temporada, deixando elogios aos companheiros de equipa."Sei que não tenho lugar garantido. Tenho de olhar pelo lado positivo, ter consciência de que os meus companheiros têm muita qualidade e se não der o meu melhor, vai ser difícil jogar", confessou.O jovem ainda se mostrou muito feliz por estar integrado no plantel principal desde o início da temporada e revelou que o grupo está a trabalhar com gosto. "Está a ser muito bom. Estamos a assimilar bem os processos e os jogadores novos estão a integrar-se bem. Estamos a conseguir colocar em prática as ideias do míster e está a correr tudo bem. Está tudo cheio de confiança e consciente de que este é um grupo com muita qualidade. Claro que cada jogador vai dar o seu melhor para conseguir conquistar o seu lugar, mas depois o míster é que vai escolher", destacou.Florentino ainda revelou aquilo que Bruno Lage pretende dos jogadores nesta fase e garante que estão a preparar-se da melhor forma para o confronto da Supertaça, mas sem pensar muito no assunto."Pede sempre para estarmos a mil, porque se estivermos bem no treino é mais fácil impor o nosso ritmo durante o jogo. Neste momento, estamos apenas focados no próximo jogo que é contra o Chivas", afirmou.