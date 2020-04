Florentino também pode ser emprestado

Florentino é outro jogador que pode deixar o Benfica no próximo mercado de transferências. A situação do médio é semelhante à de Jota, pois trata-se de um jogador com pouco espaço entre os eleitos de Bruno Lage. O internacional sub-21 português até começou a época a titular, mas perdeu esse estatuto e nunca mais o conseguiu recuperar.





Além disso, com a chegada de Weigl, em janeiro, a situação ficou ainda mais complicada. Em 2020, Florentino participou em apenas dois encontros, somando 15 presenças no total da temporada. Há muito no radar do Milan, o futebolista está ainda na lista de Bétis e Sevilha.