Florentino terminou o jogo em dificuldades

Florentino terminou o jogo com os arsenalistas em evidentes dificuldades físicas e foi assistido pela equipa médica, depois de sofrer um toque no joelho. O primeiro sinal foi dado ainda antes do fim do encontro, mas a verdade é que o jogador, apoiado por Rúben Dias, prosseguiu em campo, numa altura em que já se jogava o tempo de compensação. Depois, acabou por não aguentar e caiu no relvado em défice físico.

Na ‘flash interview’, Bruno Lage não quis explorar o problema e só confirmou que o internacional sub-21 será reavaliado. "Estava com dificuldades. Agora vamos analisar e esperar que não seja nada de grave", referiu o técnico.

O médio, de 20 anos, tem agora a presença em risco na Seleção de sub-21 que inicia hoje a preparação, na Cidade do Futebol, para a qualificação para o Europeu da categoria.