Florentino volta a estar no radar da Premier League: médio do Benfica falado em Manchester

Florentino tem contrato válido com o Benfica até 2024 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros ainda assim pode não ficar no clube encarnado e interessados parece que não faltam. Segundo admitiu o seu empresário à ESPN, o médio do plantel de Bruno Lage está a ser seguido por vários clubes europeus, incluindo o Manchester United, clube com quem terá reunido em janeiro e desde então tem acompanhado o futebolista, de 20 anos.





"Florentino é um dos jovens médios defensivos mais promissores da Europa, e como tal há muito interesse nele neste momento. Houve muitos rumores sobre o AC Milan, mas posso dizer que há muita competição pelo jogador em vários clubes. Em Inglaterra, Alemanha e Espanha também o estão a acompanhar de perto", admitiu o empresário Bruno Carvalho Santos à ESPN.Além de Manchester United e AC Milan, também Bayer Leverkusen, Betis e Leeds United terão mostrado interesse no jovem médio do Benfica.