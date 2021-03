«Foi a WME que nos contactou», diz dirigente do Benfica

O acordo com a WME ontem anunciado pelo Benfica é o culminar de negociações iniciadas em agosto e que decorreram à distância.





"Foram eles que nos contactaram, uma vez que conheciam a nossa estratégia", sublinhou Bernardo Faria de Carvalho. À BTV, o dirigente explicou que "as negociações com empresas europeias estão um pouco paradas, por causa da pandemia".Para o diretor de expansão da marca a parceria reforça a estratégia de internacionalização do Benfica, que passa por EUA e China, e tem um potencial enorme. "O posicionamento e as sinergias são intermináveis, apesar de o contrato se centrar numa questão comercial, que são os namings", salientou Faria de Carvalho, fazendo questão de classificar a WME como "a maior agência do Mundo na área do entretenimento".