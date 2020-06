Folga depois de chegada tardia ao Seixal

A comitiva benfiquista chegou ontem já de madrugada ao Seixal. Jogadores, equipa técnica e restante staff puderam ir para as respetivas casas já perto das 5 da manhã, sendo que Bruno Lage concedeu ontem folga ao plantel. Para hoje está marcado o regresso ao trabalho, com uma sessão de treino que, para os titulares no jogo com o Rio Ave, servirá essencialmente para recuperação, enquanto os demais cumprirão a sem limitações a sessão de preparação do próximo embate do campeonato, ante o Santa Clara, no Estádio da Luz. Este encontro está agendado para dia 23, estando agora a equipa em igualdade pontual com o FC Porto no topo da tabela classificativa.