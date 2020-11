Fonseca Santos: «Estou convencido que o Benfica ganhará tranquilamente este campeonato»

Fernando Fonseca Santos, presidente do Conselho Fiscal do Benfica, considera que a derrota no Bessa foi um mero percalço e acredita que os encarnados vão sagrar-se campeões nacionais nesta temporada.





"[Derrota no Bessa] foi um percalço. Estou convencido que o Benfica ganhará tranquilamente este campeonato", garantiu o dirigente, à Antena 1.Fonseca Santos sublinhou ainda as críticas do Benfica aos árbitros e ao trabalho de Hugo Miguel no encontro com o Boavista."Com um árbitro normal tinham sido dados amarelos suficientes", salientou Fonseca Santos, garantindo que o Benfica costuma ter razões de queixa dos árbitros."O Benfica já está habituado. Para ser campeão, o Benfica conta sempre com arbitragens que lhe são desfavoráveis", afirmou Fonseca Santos, reconhecendo que a equipa ainda pode melhorar.