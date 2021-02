Formação do Benfica pergunta "a toda a hora" quando volta: «Temos recebido alertas para a fadiga mental»

Devido à falta de competição provocada pela Covid-19, alguns jovens da formação dão sinais de cansaço. "Temos recebido alguns alertas para a fadiga mental. Os treinadores dizem-nos: 'Esta mensagem é de um jogador, eles perguntam a toda a hora quando podem voltar'", disse, à ESPN, Pedro Mil-Homens, diretor do futebol de formação do Benfica, lembrando que agora há sessões conduzidas de forma virtual.

O responsável falou sobre a possibilidade de 'agarrar' por mais tempo as pérolas do Seixal. "O nosso trabalho é produzir jogadores para atuarem ao mais alto nível, se possível na equipa principal. [...] Nas cinco principais ligas, há um grande poder de compra. Temos de viver com isso", relatou.