"Forte interesse" do Benfica em Alen Halilovic segundo garantem em Itália

Alen Halilovic é alvo do Benfica para a próxima temporada segundo noticia o portal 'Gianlucadimarzio'. O médio croata, de 24 anos, cumpriu a última temporada na Holanda, cedido ao Heerenveen, onde participou em 19 jogos oficiais.





De acordo com o que relata a referida fonte, há um "forte interesse" do clube da Luz em contar com os préstimos do jogador que pertence aos quadros dos italianos do AC Milan. Pela principal equipa milanesa, Halilovic cumpriu apenas três jogos oficiais em 2018/19.Na última janela de mercado de inverno, o futebolista formado no Dínamo Zabreg esteve para voltar a Espanha, onde já alinhou pelo Barcelona. Betis, Levante e Espanyol tinham interesse no internacional croata.