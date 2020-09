'France Football' garante que Todibo quer sair do Barcelona e tem Benfica à espreita

Jean-Clair Todibo decidiu que quer sair do Barcelona para poder jogar com regularidade, segundo informa a revista 'France Football'. O defesa-central francês esteve emprestado aos alemães do Schalke 04 na última temporada cumprindo 10 jogos oficiais. A mesma publicação garante que o Benfica manifestou interesse e que, além das águias, outros clubes podem agora tentar a contratação de Todibo, de apenas 20 anos.





Os ingleses do Everton, Wolverhampton e Leicester City também mostraram interesse pelo internacional sub-20 gaulês que participou no último Campeonato do Mundo sub-20, em 2019. Inicialmente, os catalães pediram 25 milhões de euros pelo passe do jogador, de 1,90 metros.Recorde-se que Todibo foi contratado pelo Barcelona ao Toulouse em janeiro de 2019, seis meses antes de expirar contrato com o emblema francês.