Franceses colocam avançado no Lyon na mira do Benfica

No mercado em busca de um avançado para suprir a saída de Raul de Tomas, o Benfica terá fixado as suas atenções no costa-marfinense Maxwel Cornet, segundo aponta o portal 'Foot Mercato'. De acordo com o site francês, as águias já terão inclusivamente entrado em contacto com os agentes do jogador de 23 anos, ainda que por agora não tenho havido qualquer contacto oficial entre os clubes.





Avaliado em 13 milhões de euros e com contrato até 2023, o canhoto costa-marfinense, que pode jogar tanto na ala como no centro do ataque, tem até ao momento na presente temporada disputados 16 encontros na Ligue 1, nos quais apontou três golos. De notar que Cornet foi utilizado nas duas partidas que o Lyon disputou diante do Benfica na Champions, uma equipa titular (na Luz, saindo aos 66') e outra como suplente utilizado (lançado ao intervalo em casa).