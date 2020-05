Franceses falam de possível regresso de Mitroglou ao Benfica se Vinícius sair

Kostas Mitroglou não se conseguiu impôr depois de deixar o Benfica, em 2017. O avançado grego, hoje com 32 anos, esteve emprestado esta temporada ao PSV Eindhoven onde apenas apontou três golos em 18 jogos oficiais.





Em França, fala-se agora que o internacional helénico poderá regressar à Luz onde foi muito feliz durante duas temporadas. Segundo o jornalista Pierre Nigay, do 'L'Équipe', há uma possibilidade para que Mitroglou reforce os encarnados já a partir da temporada 2020/21, sendo que para isso seria preciso que Carlos Vinícius deixasse o Benfica.O que é certo é que o avançado brasileiro tem vários interessados de peso, nomeadamente em Inglaterra. O Wolverhampton está na linha da frente para contratar o dianteiro transferido para a Luz no verão de 2019, proveniente do Nápoles a troco de 17 milhões de euros. A equipa de Nuno Espírito Santo assume ter 60 milhões de euros para convencer a SAD liderada por Luís Filipe Vieira sendo que o Manchester United também quer contar com os serviços do ex-Real.Em setembro de 2017, o Benfica vendeu Mitroglou por 15 milhões de euros ao Marselha e assegurou, à CMVM, ter "direito a receber 50% do valor de venda sobreuma eventual futura transferência do referido atleta para um clube terceiro".Em duas temporadas de águia ao peito (2015/16 e 2016/17), o esquerdino grego que tem mais um ano de contrato com o Marselha apontou um total de 52 golos em 88 encontros oficiais.