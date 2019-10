Franceses simularam o desfecho do Benfica-Lyon e o resultado... não agrada a ninguém

O portal 'Onze Mundial' decidiu aproveitar a recente febre em torno dos vídeojogos e, em vésperas de duelo entre Benfica e Lyon, decisivo para as esperanças de ambos os conjuntos na Liga dos Campeões, simulou o desfecho dessa partida através do FIFA 20. O resultado, arriscamos dizer, não deixou ninguém a sorrir...





É que, segundo a simulação feita, o marcador ficou-se num empate a um golo, numa partida na qual os franceses entraram a vencer com golo de Jeff Reine-Adelaide ainda na primeira metade. A resposta benfiquista surgiria no segundo tempo, com Carlos Vinícius a saltar do banco para dar o empate e os primeiros pontos às águias na Champions.Irá mesmo ser assim mais logo, a partir das 20 horas?