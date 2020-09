Francisco Benitez abre porta a coligação de listas

Francisco Benitez, líder do Movimento Servir o Benfica, analisou o resultado da votação do Relatório e Contas 2019/20 Be deixou a porta aberta a uma possível coligação entre listas que concorrem para derrotar Luís Filipe Vieira nas eleições para a presidência dos encarnados.





"Reconhecemos que o findar de um ciclo de quase vinte anos não é fácil e, precisamente por isso, e pelo amor ao Sport Lisboa e Benfica, estamos recetivos a criar plataformas de entendimento que possam criar condições para que em outubro a mudança não seja apenas desejada, mas uma certeza. Estamos aqui pelo amor ao Sport Lisboa e Benfica. Do clube só queremos uma coisa: vitórias, no campo ou nos pavilhões. É convosco, juntos, que queremos que isso seja uma realidade e é essa exigência que pode ser esperada de nós em caso de vitória", explicou o candidato à presidência das águias na Assembleia de Associados Virtual, levada a cabo pelo Movimento Servir o Benfica.