Francisco Benitez apela ao voto em Noronha Lopes: «A mudança de ciclo é fundamental»

Francisco Benitez, antigo cabeça-de-lista do Movimento Servir o Benfica, passou a integrar a lista de João Noronha Lopes como presidente da mesa da assembleia-geral e apelou ao voto no empresário como vencedor das eleições para a presidência do próximo dia 30.





Amigo Benfiquista,

Sou o Francisco Benitez, sócio há 56 anos do Sport Lisboa e Benfica, portanto desde que nasci.

Faço parte de um grupo de associados que reflecte sobre a vida do clube e participa activamente nela, nos estádios, nos pavilhões, nas Assembleias Gerais ou sempre que decidimos reunir para discutir o clube que todos nós amamos.

Este ano decidimos ir à luta, dentro de "campo". Foi pela força e motivação desse Movimento, Servir o Benfica, que aceitei ser o rosto de uma candidatura que mais não era que verdadeira e pura cidadania Benfiquista. Foi pois, também, pela reflexão existente neste Movimento que aceitei juntar-me a João Noronha Lopes enquanto candidato a Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Foi nesta altura, em que a mudança de ciclo é fundamental para termos um clube mais ambicioso desportivamente, com uma gestão transparente e reforçando a sua tradição democrática, que sentimos a necessidade de darmos o exemplo confiando no João, e na sua equipa, a capacidade para catapultar o clube para os níveis que o mesmo merece: hegemónico em Portugal e ambicioso na Europa, do futebol ou das modalidades.

Hoje, juntos, vamos criar as condições para que no dia 30 de Outubro o Sport Lisboa e Benfica tenha o seu trigésimo quarto Presidente: João Noronha Lopes.

Apelamos a todos os Benfiquistas que se juntem a nós para a mudança, construindo connosco o Sport Lisboa e Benfica do século XXI: Ambicioso, transparente e que honre a sua tradição democrática.

Contem comigo para defender intransigentemente os interesses daqueles que represento: os associados do clube. Agora a Glória é Servir o Benfica.

Um forte abraço,

Francisco Benitez,

Sócio n º 3082