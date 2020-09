Francisco Benitez após derrota do Benfica na Champions: «Ainda estou incrédulo»

Francisco Mourão Benitez, candidato à presidência do Benfica e líder do 'Movimento Servir o Benfica', mostrou-se "triste", incrédulo" e "preocupado" após o afastamento dos encarnados da Liga dos Campeões, às mãos do PAOK.





Como Benfiquista ainda estou incrédulo, como Sócio do Benfica estou muito preocupado, e como Candidato à Presidência do... Publicado por Francisco Mourão Benitez em Quarta-feira, 16 de setembro de 2020

"Como benfiquista ainda estou incrédulo, como sócio do Benfica estou muito preocupado e como candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica sinto-me triste pois quero vencer Luís Filipe Vieira pelo nosso projecto e não pelos seus fracassos, pois esses serão a nossa infelicidade enquanto ele liderar o clube", escreveu Francisco Mourão Benitez no Facebook."Aos jogadores e equipa técnica, o Sport Lisboa e Benfica não chora desaires. Pode e deve tirar as devidas ilações, porém, a batalha seguinte é sempre a mais importante. Cabeça levantada, trabalhar ainda mais para vencer sexta-feira no primeiro jogo do campeonato nacional da época 2020/21", concluiu.