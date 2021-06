Francisco Benitez condena silêncio em relação à AG: «Benfica é refém da agenda pessoal da direção»

Francisco Benitez, membro do Movimento Servir o Benfica que integrou a lista de João Noronha Lopes nas últimas eleições, lamentou esta quinta-feira que os encarnados nada digam sobre a assembleia-geral extraordinária depois de reunidos os 10 mil votos estatutariamente exigidos para a realização da mesma.





"O Sport Lisboa e Benfica é hoje um clube capturado e refém da agenda pessoal de uma direção e não do seu sucesso desportivo e da sua coesão interna. A não convocação da AGE e o silêncio às questões enviadas pelos associados subscritores, infelizmente são a confirmação dessa realidade", pode ler-se na publicação realizada através das redes sociais.Recorde-se que no passado dia 12 de junho, aquando da demissão de Rui Pereira, a direção das águias garantiu, em comunicado , dar "todo o apoio aos órgãos sociais competentes para procederem à convocatória dessa mesma Assembleia Geral Extraordinária, em observância às diretrizes emanadas pela Direção-Geral da Saúde. E no mais breve prazo possível"."Iremos até às últimas consequências por respeito aos sócios subscritores deste requerimento e pela restauração da transparência e democracia no nosso Benfica", acrescentou Benitez.