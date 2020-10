Benitez desiste da candidatura e integra lista de Noronha Lopes

Francisco Benitez, do movimento 'Servir o Benfica', desistiu de concorrer presidência da Direção Benfica para integrar a lista Noronha Lopes, como candidato à ldierança da Mesa da Assembleia Geral. O anúncio foi feito num comunicado nas redes sociais, onde se explica que a candidatura do gestor, "liderada por alguém que esteve no lado certo de um dos mais históricos actos eleitorais do clube em outubro de 2000, apresenta um conjunto de novos rostos e um projecto que acreditamos poder colocar o Sport Lisboa e Benfica no lugar que merece - hegemónico em Portugal, ambicioso e competitivo na alta roda europeia, quer no futebol quer em todas as modalidades em que seja representado".

Esta foi a principal motivação da união das duas candidaturas, estando já acertadas e planeadas algumas medidas que são para ser levadas a cabo. Entre estas, está a "revisão Estatutária até ao final de 2021; Revisão do Regulamento Geral de 1968; Campanha sócio da Casa, sócio do Sport Lisboa e Benfica; Criação da figura Provedor do Adepto; Avaliação da criação de central de compras para as Casas do Benfica; Apoio Jurídico a Adeptos; Promover a aprovação de uma carta de ética de Valores Sport Lisboa e Benfica em Assembleia Geral"."No passado dia 3 de Julho o Movimento Servir o Benfica apresentou-se publicamente como um movimento de cidadania Benfiquista, numa fase crucial da História do Sport Lisboa e Benfica em que a Tradição Democrática, a Transparência e a Ambição Desportiva não têm sido respeitadas pelos Órgãos Sociais do Clube, estando a sua gestão do Benfica distante dos valores que são apanágio da nossa Gloriosa História.O Movimento Servir o Benfica apresentou um programa eleitoral em linha com aquilo que considera vital para o futuro do Sport Lisboa e Benfica. A campanha foi feita com empenho e amor, colocando sempre o Sport Lisboa e Benfica acima de cada um de nós.Agradecemos a todos os Sócios que empenhadamente estiveram connosco desde o início, dentro e fora do Movimento, nas sessões de esclarecimentos, nos jantares, nas Casas do Benfica, nas redes sociais e, muito especialmente, aos que assinaram a nossa lista de proponentes. Todos eles deram corpo e força a um grupo de Sócios da bancada que, fruto de muita vontade, saíram do anonimato e conseguiram marcar a agenda da campanha nos últimos meses, sendo a fundamental acção do Movimento na luta pelo voto físico a mais visível reivindicação parcialmente satisfeita (aparentemente, teremos talão físico de confirmação do voto para depósito em urna) ao longo deste processo. Sempre com o Benfica na alma, no coração, no corpo todo. Sempre a Servir o Benfica.As reacções dos sócios às propostas e comportamento do Movimento foram uma evidência de que a grande maioria dos associados do Clube pretende uma mudança. Nesse sentido, o nosso candidato Francisco Benitez apelou em diversas ocasiões, nomeadamente após a última Reunião de Assembleia Geral, a um entendimento para construção de uma frente comum com a força suficiente para alcançar a mudança de rumo que desejamos no Sport Lisboa e Benfica.Hoje, o Movimento Servir o Benfica chegou a um entendimento com a candidatura de João Noronha Lopes 2020. O Movimento considera que esta candidatura, liderada por alguém que esteve no lado certo de um dos mais históricos actos eleitorais do Clube em Outubro de 2000, apresenta um conjunto de novos rostos e um projecto que acreditamos poder colocar o Sport Lisboa e Benfica no lugar que merece - hegemónico em Portugal, ambicioso e competitivo na alta roda europeia, quer no futebol quer em todas as modalidades em que seja representado.Ambas as candidaturas concordam que o Clube pode e deve ser gerido de forma mais Transparente, respeitando e promovendo a Tradição Democrática que sempre o caracterizou.Além das propostas a integrar no programa de João Noronha Lopes, Francisco Benitez aceitou, em nome do Movimento, o convite da candidatura de João Noronha Lopes para presidir à Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica. Por outro lado, não queremos nem quisemos nenhum lugar na Direcção do Clube nem na Administração da SAD. Não foi esse, nem será, o intuito da aceitação da participação numa candidatura conjunta.Não podemos deixar de mencionar Rui Gomes da Silva, cujo Benfiquismo nunca poderá ser questionado. Apelamos a Rui Gomes da Silva a que, de forma altruísta e pelo Sport Lisboa e Benfica, se torne um dos mais importantes apoiantes da candidatura de João Noronha Lopes. Neste momento fulcral da história do Clube, em que urge terminar com o ciclo de dezassete anos de Luís Filipe Vieira, só a união de todos os que defendem a mudança servirá os interesses do Sport Lisboa e Benfica.O Movimento realça também que manterá a sua actividade, continuando ao lado dos Benfiquistas e sendo ainda mais exigente após Outubro para com João Noronha Lopes, Francisco Benitez e todos os, desejamos, novos eleitos responsáveis pelos destinos do Clube. A exigência e ambição que devem caracterizar o Benfica nunca poderão ser desrespeitadas, e como tal, o Movimento compromete-se a tudo fazer para eleger esta equipa Benfiquista, que sabe que cá estaremos para manter o escrutínio, elogiando o que merece ser elogiado e exigindo análise e mudança aos comportamentos e decisões que o Movimento considerar incorrectos.Porque seja com quem for, a única coisa que faz sentido é Servir o Benfica.No fim, só nos resta dizer:De muitos, UM, o Sport Lisboa e Benfica."